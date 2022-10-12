В Самарской области инвестор проведет реконструкцию Академии футбола имени Ю. Коноплева

На территории школы провели ремонт

В Самарской области стало известно о реконструкции Академии футбола имени Юрия Коноплева. Инвестор проведет работу в рамках концессионного соглашения.

Отмечают, что спортшкола получит новый импульс развития, благодаря поддержки правительства региона. Работы по реконструкции проведет частный инвестор на условиях партнерства. В рамках рабочего визита академию посетил министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов.

Спортивную академию передадут инвестору на 20 лет. При этом право собственности сохранится за регионом. На объекте планируют построить физкультурно-оздоровительный корпус, газовую котельную и сеть газоснабжения. Помимо этого, заменят покрытие футбольных полей. В школе также провели ремонт классов.