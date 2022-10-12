Самарцы смогут обратиться по горячей линии для участников СВО, мобилизованных и их семей

Граждане смогут обратиться по горячей линии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут обратиться по горячей линии для военнослужащих в зоне СВО. Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил создать круглосуточную поддержку.

Отмечают, что обратиться по горячей линии смогут участники СВО, мобилизованные и члены их семей. Обратиться в ведомство можно по многоканальному телефону – 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню).

Отмечают, линия работает в круглосуточном режиме. Звонок бесплатный. Специалисты проконсультируют граждан и помогут решить возникшие проблемы и вопросы.