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Общество12 октября 2022 17:13

Самарцы смогут обратиться по горячей линии для участников СВО, мобилизованных и их семей

Председатель СК России дал специальное поручение
Алена ПРОВКИНА
Граждане смогут обратиться по горячей линии

Граждане смогут обратиться по горячей линии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут обратиться по горячей линии для военнослужащих в зоне СВО. Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил создать круглосуточную поддержку.

Отмечают, что обратиться по горячей линии смогут участники СВО, мобилизованные и члены их семей. Обратиться в ведомство можно по многоканальному телефону – 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню).

Отмечают, линия работает в круглосуточном режиме. Звонок бесплатный. Специалисты проконсультируют граждан и помогут решить возникшие проблемы и вопросы.