В Самарской области 83 мобилизованных уже получили единовременную выплату по 50 тысяч рублей

Часть мобилизованных уже получила выплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области первые 83 мобилизованных, проходящих боевое слаживание в воинских частях, получили единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Средства зачислили на счета бойцов.

По полученным данным, решение о дополнительных выплатах принял глава региона Дмитрий Азаров в понедельник, 10 октября 2022 года. Уже во вторник документ был утвержден. А сегодня, 12 октября 2022 года, первые военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, получили средства. Их зачисляют по мере предоставления списков Министерством обороны.

Также глава региона провел оперативное совещание, чтобы убедиться в работе ведомств. Отмечают, если военнослужащие будут проходить обучение дольше, то правительство вновь вернется к вопросу предоставления выплат.