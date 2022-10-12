Даже в отдаленных уголках Самарской области жители смогут оперативно получить медицинскую помощь

Подобные модули появятся в разных участках региона. Фото: пресс-служба правительства

В Самарской области продолжает повышать производительность региональная компания «АнтенМед». Она помогает оперативно оказывать помощь гражданам, живущих в отдаленных уголках.

По данным пресс-службы правительства, благодаря нацпроекту «Производительность труда» в области выполняют комплексные работы по проектированию и строительству медицинских учреждений. Также компания занимается производством быстровозводимых модульных зданий медицинского назначения. Подобные пункты разворачивают на базе вагонов-домов. Медики смогут оказать помощь жителям, находящимся в отдаленных населенных пунктах.

На данный момент, для сотрудников провели первые тренинги, образована группа, которая сможет распространить опыт на других площадках. Население сможет получить качественную и своевременную медпомощь.