В Самаре и Сызрани прошла донорская акция в поддержку военнослужащих СВО

Волонтеры сдали почти 11 литров крови в поддержку военнослужащих

В Самаре и Сызрани волонтеры сдали кровь в поддержку военнослужащих в зоне СВО. Горожане отмечают, что одна порция крови может спасти трех человек.

Участник организации «Молодая гвардия Единой России» Максим Пименов имеет огромный опыт волонтерства. Он помогал врачам во время пандемии, переселенцам в начале СВО, а совсем недавно он вернулся из Мелитополя, где работал в центре гуманитарной помощи. Сразу волонтер принял участие в акции по сдаче крови в поддержку военнослужащих.

Самарские волонтеры сдали 3 литра крови, которые помогут жизни и здоровью 20 человек. Отмечают, сдать кровь сможет любой желающий, не имеющий противопоказаний. В этот же день на станции в Сызрани 17 гвардейцев и членов партии «Единая Россия» сдали около 8 литров крови.