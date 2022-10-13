В Самаре местная жительница «подарила» мошенникам 5,5 миллионов рублей

Женщина перевела деньги мошенникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница наткнулась на мошенников. Злоумышленники вновь представились сотрудниками банка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина обратилась за помощью в отделение полиции. Она рассказала, что работает в сфере обучения использования автоматизированных систем учета данных. На протяжении шести дней ей звонили с неизвестного номера и представлялись правоохранителями и менеджерами банка. Местную жительницу предупредили, что мошенники пытаются взять на нее кредит, поэтому необходимо самостоятельно провести подобную операцию.

Потерпевшая не заподозрила подвох и оформила кредит на сумму 5,5 миллионов рублей. После перевела деньги на указанный счет. Мошенники перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась за помощью. Возбуждено уголовное дело.