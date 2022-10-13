Жителям улицы Аэродромной в Кошках дали возможность стать участниками программы социальной газификации

Близятся к завершению работы по строительству газопровода по ул. Аэродромной в селе Кошки. Газ по программе социальной газификации подводится к границе каждого из 40 расположенных здесь домовладений. Одновременно ведется работа и по газификации в границах земельных участков.

Кроме газификации Аэродромной в планах инвестпрограммы СВГК на 2022-2023 годы также строительство газопроводов высокого и низкого давления общей протяженностью более 5 километров для газоснабжения улиц Долиновской, Первомайской и Куйбышевской райцентра Кошки. Таким образом до конца следующего года будет обеспечена возможность бесплатного техприсоединения к сетям газоснабжения на границе земельного участка еще 80 сельских домовладений.

Планируется, что до конца 2023 года в результате реализации планов социальной газификации порядка 18 тысяч домовладельцев Самарской области получат возможность подключения к сетям на границе своего домовладения без вложения собственных средств, в том числе более 16 тысяч – в зоне ответственности Средневолжской газовой компании.

Напомним, что действие инициированной Президентом РФ программы социальной газификации продолжается и расширяется. Стать ее участником могут граждане России, проживающие в газифицированном населенном пункте и ранее не участвовавшие в программе социальной газификации. При этом права собственности на земельный участок, а также на жилой дом должны быть зарегистрированы.

Подавать заявки можно одним из перечисленных ниже способов.

Дистанционно:

- на сайте Единого оператора газификации https://connectgas.ru/;

- через личный кабинет на сайте Средневолжской газовой компании https://lk.svgk.ru/login;

– через портал «Госуслуги»;

– через МФЦ.

При личном обращении:

- в территориальный центр техприсоединения (ЦТП) ООО «СВГК»;

- в территориальный центр обслуживания клиентов (ЦОК) ООО «СВГК».

Их адреса можно найти на официальном сайте Средневолжской газовой компании.