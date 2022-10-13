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Происшествия13 октября 2022 5:54

В Самарской области аферисты берут деньги за продажу несуществующих товаров

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мошенник приехал из Московской области

Мошенник приехал из Московской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала про схему аферистов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина нашла в интернете объявление о продаже ноутбука. Продавец сообщил, что для покупки необходимо внести предоплату в размере 5 тысяч рублей. Заявительница перечислила средства на счет и договорилась об условиях доставки. После этого продавец перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого, который оказался жителем Московской области. Мошенник признал свою вину и рассказал, что потратил деньги на собственные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.