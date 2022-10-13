В Самарской области грузовик въехал в заглохшую легковушку, которую толкал мужчина

За рулем грузовика находился 42-летний мужчина. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 12 октября, в 18:45 в Сызранском районе Самарской области грузовик DAF въехал в заглохший автомобиль «ВАЗ-111130», который водитель толкал по проезжей части.

— Автомобиль 41-летнего мужчины заглох на 1 километре автомобильной дороги М-5 «Урал-Варламово-Сызрань», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Он толкал его в направлении п. Варламово. Вовремя этого в легковой автомобиль въехал грузовик, за рулем которого находился 42-летний мужчина. Водителя легковушки с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Всего 12 октября на территории Самарской области произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек. Признаков опьянения ни у кого не было. Также сотрудники ГИБДД выявили 661 нарушение ПДД.