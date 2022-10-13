Экс-глава самарской компании задолжал почти 182 миллиона рублей

Мужчину привлекли к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший руководитель одной из компаний задолжал почти 182 миллиона рублей. Местный житель уклонялся от выплаты налогов.

По данным прокуратуры Самарской области, руководитель ООО «Артель» не уплатил налоги на сумму 181,9 млн рублей. Правоохранители подали в суд. Дело несколько раз перенаправляли, в том числе по месту жительства злоумышленника. На заседании даже заменяли ответчика из-за ликвидации бывшего руководителя. В итоге, с подсудимого удалось взыскать задолженность.

Должника привлекли к уголовной ответственности. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Исковые требования прокурора удовлетворены.