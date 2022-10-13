В Самарской области планируют снести военный госпиталь до конца 2022 года

Объект с участком земли перешел в собственность Тольятти в июле 2016 года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти снесут военный госпиталь, который находился на улице Коммунальной в промышленно-коммунальной зоне Автозаводского района. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Госпиталь работал с 1965 по 2015 год. Целых зданий уже нет, в них сильно повреждены несущие конструкции. Объект с участком земли перешел в собственность Тольятти в июле 2016 года.

В состав бывшей воинской части № 6 входили поликлиника, три лечебных корпуса, штаб, контрольно-пропускной пункт с комнатой отдыха. Помимо этого были склады, хранилища для транспорта и овощей, ремонтно-механические мастерские и пищеблок.

На снос бывшего военного госпиталя администрация Тольятти выделит 4 миллиона рублей. На аукционе начальная цена составляла 6,7 миллионов рублей. Самую минимальную стоимость предложило самарское ООО «Максстрой-Транс». Компания должна будет снести здания до 30 ноября этого года и вывезти мусор.