«Все необходимое есть»: командующий 2-й армией Андрей Колотовкин рассказал об обеспечении мобилизованных в Самаре

В Самарской области ответили на вопросы членов семей мобилизованных. Фото: правительство Самарской области

Командующий 2-й общевойсковой армией Андрей Колотовкин заявил, что мобилизованные в Самаре обеспечены всем необходимым. Встреча с жителями региона прошло 11 октября в ОДО. В ней также приняли участие вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин, заместители председателя Правительства области Александр Фетисов и Наталья Катина, министры и председатель женсовета 2-й армии Екатерина Колотовкина. Они лично ответили на вопросы членов семьи мобилизованных жителей региона и обсудили пути решения озвученных проблем.

Андрей Колотовкин отметил, что по инициативе губернатора Дмитрия Азарова военнослужащим 2-й общевойсковой армии и их семьям оказывают всю необходимую помощь.

- Не думайте, что в армии чего-то не хватает, - сказал командующий. - Все необходимое у нас есть. А власти региона нам помогают по позициям, которые не входят в нормы довольствия. Далеко не во всех регионах так. А в нашей области это началось с первых дней.

Дмитрий Кочергин также развеял сомнения по обеспечению мобилизованных самарцев. Он подчеркнул, что Самарская область взяла на себя обеспечение военнослужащих дополнительной экипировкой. Так, по поручению Дмитрия Азарова мобилизованным перед отправкой выдадут тактические рюкзаки со спальными мешками, разгрузками, усиленными аптечками, термобельем, теплыми зимними сапогами, которые апробированы бойцами 2-й армии, шапками, перчатками и ковриками.