Мобилизованные в Самаре получат дополнительное снаряжение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно содержимое тактического рюкзака, который выдадут мобилизованным в Самарской области в дополнение к стандартному армейскому довольствию. О дополнительном обеспечении рассказал вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин на встрече с семьям мобилизованных 11 октяря.

Как пояснил чиновник, по распоряжению главы региона все мобилизованные в Самарской области перед отправкой к месту несения службы получат тактический рюкзак в дополнение к стандартному армейскому довольствию.

В содержимое этого рюкзака войдут теплый спальный мешок, коврик, термобелье, разгрузки, специальные усиленные аптечки, шапки, перчатки, а также теплые зимние сапоги, которые уже испытали в деле бойцы 2-й армии.