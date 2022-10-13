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Общество13 октября 2022 8:42

Стало известно содержимое тактического рюкзака, который выдадут мобилизованным в Самарской области

В него войдут спальники, разгрузки и теплые сапоги
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Мобилизованные в Самаре получат дополнительное снаряжение

Мобилизованные в Самаре получат дополнительное снаряжение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно содержимое тактического рюкзака, который выдадут мобилизованным в Самарской области в дополнение к стандартному армейскому довольствию. О дополнительном обеспечении рассказал вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин на встрече с семьям мобилизованных 11 октяря.

Как пояснил чиновник, по распоряжению главы региона все мобилизованные в Самарской области перед отправкой к месту несения службы получат тактический рюкзак в дополнение к стандартному армейскому довольствию.

В содержимое этого рюкзака войдут теплый спальный мешок, коврик, термобелье, разгрузки, специальные усиленные аптечки, шапки, перчатки, а также теплые зимние сапоги, которые уже испытали в деле бойцы 2-й армии.