В Самарской области работница ресторана украла у посетительницы дорогостоящий телефон

Похитительницей оказалась ранее не судимая 35-летняя уборщица. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти у 34-летней местной жительницы в одном из ресторанов похитили дорогостоящий сотовый телефон. Сумма причинённого ущерба составила более 80 тысяч рублей.

— На видеозаписи было видно, как одна из работниц взяла со стола телефон, убрала его в карман и ушла в подсобное помещение, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Похитительницей оказалась ранее не судимая 35-летняя местная жительница, работающая уборщицей в ресторане. Ее задержали по месту жительства. Она полностью признала вину. Как выяснилась, телефон девушка хотела оставить себе, чтобы им пользоваться.

В настоящее время сотовый телефон вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, арестом до четырех месяцев либо лишение свободы до двух лет.