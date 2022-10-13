Некоторые продавцы воспользовались ситуацией и взвинтили цены

В Самарской области проверят продавцов, необоснованно завысивших цены на снаряжение для мобилизованных. Об этом стало известно во время встречи представителей властей и военного руководства с семьями призванных резервистов.

Жены некоторых военнослужащих пожаловались, что самостоятельно приобретали призванным мужьями необходимые вещи и столкнулись с тем, что они дорожают с каждым днем. В ответ власти заверили, что обязательно проверят, насколько обоснованно такое повышение.

- Прошу вас довести информацию о точках продаж и конкретных фактах необоснованного завышения цен, - обратилась к присутствующим заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. – Мы проведем детальную проверку и обязательно отреагируем.

Власти заверили, что мобилизованных обеспечат всем необходимым, а перед отправкой к месту несения службы они получат дополнительное снаряжение за счет области.