Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 9:27

Самарские специалисты проверили цены в магазинах в октябре 2022 года

В областной столице провели мониторинг
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут сэкономить

Жители смогут сэкономить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить ежедневные мониторинги на продовольственные товары. Местные жители смогут сэкономить в продуктовом.

По данным городской администрации на 13 октября 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 420 рублей/килограмм в «Безымянском» Промышленного района. Картофель за 20,49 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Подсолнечное масло за 73,99 рубля/литр в «Магните» Куйбышевского района. Пшеничная мука за 24,99 рубля/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Проверки проводят в сетевых и несетевых магазинах города.