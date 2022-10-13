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Происшествия13 октября 2022 11:24

В самарском аэропорту «Курумоч» у пассажира нашли незадекларированные стоматологические инструменты

Общая стоимость продукции составила около 70 тысяч рублей
Ирина СИНЕГУБОВА
Оказалось, за последнее время это уже второй подобный случай. Фото: пресс-служба самарской таможни

Оказалось, за последнее время это уже второй подобный случай. Фото: пресс-служба самарской таможни

В аэропорту «Курумоч» таможенники нашли у одного из авиапассажиров, прилетевшего из Баку в Самару, незадекларированную партию стоматологической продукции.

— Среди личных вещей в багаже пассажира было 396 пластиковых коробок со стоматологическими штифтами и каналонаполнителями, — сообщает пресс-служба самарской таможни.

Такие товары подлежат таможенному декларированию. Общая стоимость продукции составила около 70 тысяч рублей. Оказалось, за последнее время это уже второй случай, когда пытались провезти незадекларированную стоматологическую продукцию.

Ранее у другого пассажира, прилетевшего из Таджикистана, обнаружили 77 зубных имплантатов. По обоим случаям возбуждено дело об административном правонарушении.