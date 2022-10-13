В Самарской области стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Поволжье»

Региональный этап продлится до декабря.

Творческие театральные коллективы Самарской области приглашаются к участию в региональном этапе IV окружного фестиваля «Театральное Поволжье». Он стартовал в среду, 12 октября.

В этом году на фестивале представлено несколько номинаций: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссерская работа». Кроме того, добавились две новые – «Лучшее художественное оформление» и «Лучшее музыкальное оформление». Участники смогут представить работы в разных жанрах: комедия, драма, фарс, трагедия, сторителлинг, баллада, литературная пластика, фэнтези.

К участию принимаются две категории конкурсантов: детские театральные коллективы (6-17 лет включительно) и молодежные театральные коллективы (18-35 лет включительно). За третье место предусмотрен грант в размере 150 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, первое – 250 тысяч рублей. Лидеры заключительного этапа окружного фестиваля получат гранты на новые спектакли.

Региональный этап продлится до декабря текущего года, окружной состоится в январе-феврале 2023 года. Финал запланирован на март-апрель.

Напомним, фестиваль «Театральное Поволжье» проводится по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Ежегодно мероприятие собирает около 400 коллективов и порядка 6 тысяч актеров.