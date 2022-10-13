Самарская область получила Гран-При на главной аграрной выставке страны

Регион получил высшую награду на аграрной выставке

Самарская область поучаствовала во Всероссийской агропромышленной выставке. «Золотая осень-2022» прошла в выставочном комплексе «Патриот».

На самарском стенде представили макеты машин ООО «Пегас-Агро» и ООО «БГС». Самоходные опрыскиватели помогут разбрызгать минеральные и жидкие удобрения. Также отметили небывалый урожай губернии, в этом году объем зерновых и зернобобовых культур достиг отметки в 3,4 млн тонн, что стало рекордом за последние десятилетия. На выставке регион наградили 6 золотыми, 9 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

- Я уверен, что благодаря профессионализму, самоотверженному труду, любви к своей родной земле мы будем достигать год от года лучших результатов. И в Самарской области наша великая Родина будет уверена всегда. В том, что здесь оплот для защиты наших рубежей, что здесь растут настоящие патриоты, которые вновь с оружием в руках встают на защиту нашей Родины в борьбе с мировым злом, - отметил Губернатор Дмитрий Азаров.