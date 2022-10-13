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Общество13 октября 2022 11:48

Самарская область получила Гран-При на главной аграрной выставке страны

Делегация региона представила новые разработки
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Регион получил высшую награду на аграрной выставке

Регион получил высшую награду на аграрной выставке

Самарская область поучаствовала во Всероссийской агропромышленной выставке. «Золотая осень-2022» прошла в выставочном комплексе «Патриот».

На самарском стенде представили макеты машин ООО «Пегас-Агро» и ООО «БГС». Самоходные опрыскиватели помогут разбрызгать минеральные и жидкие удобрения. Также отметили небывалый урожай губернии, в этом году объем зерновых и зернобобовых культур достиг отметки в 3,4 млн тонн, что стало рекордом за последние десятилетия. На выставке регион наградили 6 золотыми, 9 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

- Я уверен, что благодаря профессионализму, самоотверженному труду, любви к своей родной земле мы будем достигать год от года лучших результатов. И в Самарской области наша великая Родина будет уверена всегда. В том, что здесь оплот для защиты наших рубежей, что здесь растут настоящие патриоты, которые вновь с оружием в руках встают на защиту нашей Родины в борьбе с мировым злом, - отметил Губернатор Дмитрий Азаров.