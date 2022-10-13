Тольяттиазот окажет материальную поддержку семьям, усыновившим детей-сирот

Тольяттиазот уже 9 лет поддерживает семьи, усыновившие сирот Фото: ТОАЗ

Еще 11 семей из Самарской области, усыновившие детей-сирот, получат грант на материальную помощь от ПАО «ТОАЗ». Программа поддержки тех, кто решился принять к себе детей, оставшихся без попечения родителей, была развернута на предприятии в 2014 году, и за это время гранты получили 17 семей. Изначально это была помощь заводчанам, усыновивших сироту, в том числе с особенностями развития. А в дальнейшем Тольяттиазот распространил ее на Самарскую область. В 2022 году грант от предприятия получат восемь семей заводчан и еще три из Тольятти, Большечерниговского и Ставропольского района.

Каждый год «ТОАЗ» выплачивает 100 тысяч рублей на каждого ребенка-сироту вплоть до достижения им 18 лет. И по 120 тысяч, если у ребенка установлена инвалидность (семьи, взявшие таких сложных детей к себе, тоже есть!). Эти средства могут быть использованы для улучшения жилищных условий, отдых с детьми, покупку нужных для ухода лекарств и оборудования, платную медпомощь, образование, досуг и т.д. - спектр целевого использования матпомощи весьма широк, и эти деньги действительно помогают растить ребенка.

– Уже девятый год Тольяттиазот помогает семьям, усыновившим ребенка, улучшать жилищные условия, организовывать для детей лечение или отдых, а также оплачивать их образование. Если есть хотя бы малейший шанс, что грант от ТОАЗ поможет кому-то решиться на усыновление ребенка, – это стоит всех усилий и средств, подчеркнул заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.