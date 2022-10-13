В 2022 году через вокзалы Куйбышевской железной дороги отправили 19 тысяч посылок

Бандероли и посылки отправляют ближайшим поездом

Все еще ищете оказию, чтобы передать посылку в другой город? А тем временем за 9 месяцев 2022 года на территории Куйбышевской железной дороги отправили и получили около 19 тысяч посылок и бандеролей. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.

Схема очень проста: нужно зайти в специальный пункт приема-выдачи корреспонденции, который есть на каждом вокзале, и оформить посылку буквально за 5 минут. В системе Куйбышевской железной дороги экспресс-доставкой занимаются 27 вокзалов, а всего по стране – более 300. Прием посылок ведется круглосуточно. Груз не нужно запаковывать, чтобы его проверил сотрудник организации: запрещено перевозить лекарства, деньги, ценные бумаги и драгоценности, все виды жидкостей, оружие и т.д. Посылку упаковывают и взвешивают. Стоимость доставки зависит от веса и расстояния: так, бандероль до 1 кг доедет из Самары в Уфу за 500 рублей. Груз отправляют ближайшим же поездом, следующим к месту назначения.

В 2022 году чаще всего таким образом отправляли деловые бумаги, книги, картины, небольшие бытовые предметы. Но были и нестандартные отправления, например, музыкальные инструменты или экспонаты для выставок.