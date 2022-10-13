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Общество13 октября 2022 14:06

В Самаре суд взыскал с регоператора 10 млн рублей за неправильный контракт по вывозу отходов с кладбищ

Выяснилось, что соглашение было заключено вне конкурсной процедуры
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Прокуратура обратилась с иском в суд, который удовлетворил требования.

Прокуратура обратилась с иском в суд, который удовлетворил требования.

В Самаре суд рассмотрел иск прокуратуры относительно ООО «ЭкоСтройРесурс». Надзорный орган требовал взыскать с регоператора более 10 млн. рублей. Выяснилось, что МКУ г.о. «Ритуал» заключило контракт с «ЭкоСтройРесурс» по вывозу отходов с кладбищ вне конкурсной процедуры. Информацию озвучили в региональной прокуратуре.

– Контракт был заключен с единственным поставщиком ООО «ЭкоСтройРесурс» в нарушение норм закона, без проведения конкурсных процедур по надуманным основаниям о ликвидации чрезвычайной ситуации, – уточнили в прокуратуре Самарской области.

Отмечается, что Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил иск. Судебный акт вступил в законную силу.