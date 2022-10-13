АВТОВАЗ сообщил об изготовлении первых кузовов Lada Vesta в Тольятти

Старт серийного производства модели на тольяттинской площадке намечен на следующий год. Фото: www.lada.ru

На тольяттинской площадке АВТОВАЗа сварены первые три кузова Lada Vesta. Информацию сообщили в пресс-службе предприятия.

– Это часть пусконаладочного процесса, который продлится до момента старта серийного производства. Он намечен на первое полугодие 2023 года, – отметили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Напомним, о запуске производства Vesta на заводе в Тольятти стало известно в августе текущего года. Производство перенесли с площадки «LADA Ижевск». На заводе отмечают, что данные меры позволят обеспечить загрузку мощностей предприятия и обеспечить тот темп производства, который позволит удовлетворить спрос.

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