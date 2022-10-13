В Самаре суд оправдал спецназовца из Татарстана, который обидел маленькую девочку

Суд пришел к выводу, в действиях обвиняемого не было хулиганства. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Шестой кассационный суд в Самаре рассмотрел жалобу на приговор жителю Татарстана, который ему вынесли в Набережных Челнах. Разбирательства касались конфликтной ситуации, которая возникла между обвиняемым и маленькой девочкой. Информацию сообщили в пресс-службе инстанции.

Как следует из материалов дела, 14 июля прошлого года мужчина был на детской площадке с маленькой дочкой. Она каталась на качелях-балансир с другой девочкой. В какой-то момент подруга подпрыгнула на качелях, от чего дочка обвиняемого слетела с качели. Отец пострадавшей девочки вмешался в ситуацию.

– Испугавшись за здоровье дочери, мужчина ударил по качелям, от чего, сидевшая на них девочка не удержалась и упала на покрытие. Она получила телесные повреждения, которые, по заключению эксперта, не повлекли какого-либо вреда здоровья, – значится в материалах дела.

Суд привлек мужчину к ответственности по статье 116 УК РФ «Хулиганство». Однако Шестой кассационный суд не усмотрел в его действиях хулиганского мотива.

– Суд согласился с доводами осужденного об отсутствии в содеянном хулиганского мотива, поскольку, как видно из материалов дела, причиной таких действий явился личный мотив, связанный с падением его дочери, – сообщается на сайте инстанции.

В результате производство по уголовному делу было прекращено.