Мумифицированный труп нашли в пойме реки в Самарской области

Сотрудники полиции выясняют личность погибшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в Самарской области 12 октября 2022 года. У окраины села Грачевка Кошкинского района был обнаружен мумифицированный труп мужчины. Тело лежало в пойме реки Юмратка. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Сейчас оперативники выясняют личность погибшего и сообщают его приметы.

– Его рост 160-165 см, волосы темные. Одет в белую футболку с надписью LOVE SITY голубого цвета и изображением Эйфелевой башни серого цвета. На нем также серые трусы в клетку, светло-синие брюки, серый матерчатый ремень, серый носок, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшего, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 50-2-21-35, 8(996)3421002 или 102. Конфиденциальность гарантирована.