В Тольятти сотрудники мэрии заплатят за долгие ответы на обращения граждан

Трое сотрудников администрации были оштрафованы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники администрации Тольятти попали под внимание местной прокуратуры. Надзорный орган выявил нарушения при предоставлении муниципальных услуг.

– При установленном сроке предоставления муниципальной услуги в 5 рабочих дней, фактически заявителю она не оказана. В другом случае при сроке предоставления, определенном 10 рабочими днями, услуга оказана с его нарушением на 2 дня, – рассказали в прокуратуре Тольятти.

По данным надзорного органа, в администрацию поступило несколько обращений. Они касались постановки граждан на учет в качестве нуждающихся для получения жилья, предоставления земельных участков, выдачи разрешения на движение крупногабаритного транспорта.

В результате трое сотрудников администрации Автограда были оштрафованы на 3 тысячи рублей.