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Общество13 октября 2022 16:00

В Тольятти сотрудники мэрии заплатят за долгие ответы на обращения граждан

Прокуратура обнаружила нарушения при предоставлении мэрией муниципальных услуг
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Трое сотрудников администрации были оштрафованы.

Трое сотрудников администрации были оштрафованы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники администрации Тольятти попали под внимание местной прокуратуры. Надзорный орган выявил нарушения при предоставлении муниципальных услуг.

– При установленном сроке предоставления муниципальной услуги в 5 рабочих дней, фактически заявителю она не оказана. В другом случае при сроке предоставления, определенном 10 рабочими днями, услуга оказана с его нарушением на 2 дня, – рассказали в прокуратуре Тольятти.

По данным надзорного органа, в администрацию поступило несколько обращений. Они касались постановки граждан на учет в качестве нуждающихся для получения жилья, предоставления земельных участков, выдачи разрешения на движение крупногабаритного транспорта.

В результате трое сотрудников администрации Автограда были оштрафованы на 3 тысячи рублей.