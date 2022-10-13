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Общество13 октября 2022 16:16

В Самаре сотрудница полиции судится с бывшим супругом из-за побоев

Женщина утверждает, что муж ее бил, однако у него другая версия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В истории разбирается Октябрьский районный суд.

В истории разбирается Октябрьский районный суд.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Настоящая семейная драма разыгралась в Октябрьском районном суде Самары. Сотрудница полиция судится с бывшим мужем – женщина утверждает, что время семейной жизни он наносил ей побои.

По данным ВолгаНьюс, супруги познакомились в 2018 году, у них родился ребенок. Однако спустя два года разошлись. Причиной разлада в семье якобы стали побои, которые происходили, в том числе, на почве ревности. Спустя время женщине удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении экс-возлюбленного.

При этом сам мужчина утверждает, что всегда относился к бывшей супруге с теплом и заботой. Он уверен, что женщина решила ему таким образом отомстить – якобы ей не нравится, что у него новая жена и ребенок.

Разобраться в тонкостях драматичной ситуации предстоит суду.