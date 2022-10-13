Самарцы задолжали за коммунальные услуги свыше 300 миллионов рублей

Клиентам направили ярко-оранжевые досудебные уведомления. Фото: ООО "РКС-Самара"

Почти 30 тысяч жителей, проживающих в многоквартирных домах Самары задолжали оплату за коммунальные услуги. Сумма их долгов варьируется от 5 до 30 тысяч рублей. Общий долг перед ресурсоснабжающей организацией достиг 350 млн. рублей. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

– Самарцы уже получили оранжевые досудебные уведомления с информацией о сумме долга, реквизитами для оплаты. Им предлагается оплатить потребленные коммунальные услуги в течение трех дней, – отметили в ООО «РКС-Самара».

Пока послания были направлены только жителям МКД, однако в скором времени они дойдут до частного сектора, заявляют в организации. В случае, если должники не откликнутся, их ждет взыскание через суд и судебных приставов.