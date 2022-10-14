Самарские синоптики предупредили жителей об ухудшении погоды с 14 октября 2022 года

В регионе ожидается похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области осень вступила в свои законные права. В регионе уже несколько дней льют дожди.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», погода в губернии формировалась в начале недели под влиянием фронтальных разделов южного циклона. Ближе к выходным ожидается понижение температуры и дожди. Столбик термометра опустится до отметок +1…+6 градусов. Порывы ветра 7-12 метров в секунду. Облачно, с прояснениями

Местным жителям стоит подготовить теплые вещи и зонты. Уже на следующей неделе ожидается похолодание до 0 градусов.