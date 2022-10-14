Многие самарцы пользуются экопривычками на работе и дома

Многие сотрудники пользуются привычками на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие жители считают, что необходимо разделять и поддерживать идею заботы о природе. Более 70% следуют особым привычкам.

Эксперты Авито.Работа сообщили, что до 16 октября 2022 года в стране проходит экологическая неделя. Аналитики составили и провели тематический опрос. Оказалось 77% жителей Самары пользуются экологическими привычками. При этом, горожане следует им не только дома, но и на работе. Среди них «зеленые» привычки на рабочем месте соблюдают 88%.

Ответственные жители чаще всего встречаются в сфере образования и науки, медицины и фармацевтики, а также в транспортно-логической сферы. Многие компании заботятся о природе и разумно потребляют бумагу, экономят электричество и воду. Часть опрошенных сообщили, что проводят субботники.