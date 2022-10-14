В Самарской области пьяного водителя привлекут к уголовной ответственности

Сотрудники дорожной полиции задержали нарушителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области местный житель нарушил правила дорожного движения. Мужчина, лишенный прав, сель пьяным за руль.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, инспекторы патрулировали территорию района и обратили внимание на автомобиль «ВАЗ 21099». Водитель испугался дорожных полицейских и резко увеличил скорость, чтобы скрыться. Но правоохранителям удалось задержать лихача. Мужчина вышел из машины неуверенной походкой.

Оказалось, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного доставили в отдел полиции. Полицейские выяснили, что мужчину уже лишали прав, но он проигнорировал требования. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.