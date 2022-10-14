В Самарской области аферисты разыграли представление, чтобы отобрать у 96-летней женщины 1,5 млн рублей

Мошенники решили подменить деньги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области мошенники решили обмануть 96-летнюю женщину. Они разыграли целое представление.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, представители цыганской народности решили украсть у пенсионерки крупную сумму денег. Злоумышленники показали «представление», один из аферистов упал на колени и стал просить о помощи у бабушки. Преступники дали женщине пачку денег и хотели поменяться. Оказалось, их купюры были поддельными.

Мошенники привезли пенсионерку в банк и попросили дать им 1,5 миллиона рублей. Благодаря работникам банка удалось предотвратить преступление. Сотрудники полиции задержали аферистов. В отношении них возбуждено уголовное дело