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Происшествия14 октября 2022 6:26

В Самарской области аферисты разыграли представление, чтобы отобрать у 96-летней женщины 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мошенники решили подменить деньги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мошенники решили подменить деньги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области мошенники решили обмануть 96-летнюю женщину. Они разыграли целое представление.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, представители цыганской народности решили украсть у пенсионерки крупную сумму денег. Злоумышленники показали «представление», один из аферистов упал на колени и стал просить о помощи у бабушки. Преступники дали женщине пачку денег и хотели поменяться. Оказалось, их купюры были поддельными.

Мошенники привезли пенсионерку в банк и попросили дать им 1,5 миллиона рублей. Благодаря работникам банка удалось предотвратить преступление. Сотрудники полиции задержали аферистов. В отношении них возбуждено уголовное дело