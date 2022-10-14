Сбербанк готов поддержать новые инвестиционные решения для развития электроэнергетики

Сбербанк активно поддерживает реализацию проектов в электроэнергетике, в частности через механизм ДПМ (договоры о предоставлении мощности), и готов участвовать в создании новых инвестиционных механизмов. Об этом на международном форуме «Российская энергетическая неделя» заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он выступил на собственной сессии Сбербанка «Российская электроэнергетика: поиск возможностей».

Традиционно участие банка в финансировании инвестиционных программ отрасли в основном ограничивалось договором о предоставлении мощности, поскольку это понятный, комфортный и стабильный инструмент инвестирования, отметил Александр Ведяхин. При этом Сбербанк готов прорабатывать и предлагать и другие механизмы при условии, что они защищают интересы всех сторон, включая инвесторов. Один из примеров таких механизмов — PPA (power purchase agreement), договор между потребителем и производителем электроэнергии о купле-продаже электроэнергии по заранее согласованной цене в течение заранее определённого периода времени. Договор содержит срок договора, место поставки, дату/время поставки, объём и цену поставки и т. д. Но на данный момент PPA может быть расторгнут или оспорен сторонами без участия банка, что создаёт для него риски, поэтому для распространения этого механизма необходимо внесение поправок в действующее законодательство.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Энергетика интересна банкам как надёжная и стабильная отрасль с привлекательным соотношением риск/доходность. Это достигается за счёт прозрачных и долгосрочных инструментов инвестирования и стратегических документов, определяющих будущее отрасли на десятилетия вперёд. Сбербанк готов рассматривать любые инвестиционные механизмы для финансирования проектов в энергетике при условии прозрачного и гарантированного денежного потока, который те генерируют».

Александр Ведяхин также поддержал идею по финансированию технического присоединения к сетям. По его словам, банк готов предложить соответствующие продукты потребителям — как физическим, так и юридическим лицам. Кроме того, Сбербанк намерен кредитовать весь технологический цикл производства электроэнергии и предоставлять энергетикам комплексные решения. Сложные вопросы Сбербанк уже обсуждает с бизнесом и профильными органами власти, что позволяет принимать сбалансированные решения в интересах всей отрасли, добавил он.

По словам Александра Ведяхина, не теряет своей актуальности и ESG-повестка: внутри страны растёт запрос на благоприятную окружающую среду, а восточные партнёры России ужесточают требования в отношении углеродного следа импортируемой продукции. Поэтому Сбербанк выступает драйвером ESG-трансформации электроэнергетики, в том числе помогает своим корпоративным клиентам методологически. Эта работа также ведётся через Национальный ESG-Альянс, в котором принимает активное участие и Сбербанк.