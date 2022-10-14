В Самаре переселенцам из ЛНР, ДНР и Харьковской области вручили подарки

За три дня были решены основные вопросы: документы, медпомощь, работа, учеба.

Несколько дней назад в Самаре на базе гостиницы «Старт» разместили около 100 переселенцев из ДНР, ЛНР и Харьковской области. Сразу же приступили к решению насущных вопросов: трудоустройство, медицинская помощь, документы, оформление в школу по соседству 23 новых учеников.

Помочь ребятам и их родителям подготовиться к началу учебы приехали депутаты Самарской Губернской Думы из фракции «Единая Россия». Руководитель фракции Александр Живайкин, первый вице-спикер областного парламента Марина Антимонова, председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина передали подарки школьникам и поздравили с рождением сына семью Бушуевых из Харьковской области.

Для каждого ученика подготовлены необходимые канцтовары: тетради, авторучки, карандаши, краски, а также портфели и пеналы разных расцветок и конструкций, чтобы каждый выбрал то, что ему нравится. А для новорожденного малыша, который пока еще находится с мамой в роддоме, привезли целое приданое: кроватку, коляску, одежду и постельные принадлежности.

- Для тех людей, которые сорвались с родных мест, остались без жилья, без средств к существованию, потеряли контакты с близкими людьми очень важно ощутить, что они здесь не одни, они не брошены. Что к ним относятся с сочувствием, поддержкой и добротой. Буквально три дня назад люди прибыли и сегодня документы уже приняты, вопросы с образованием и медицинским обеспечением решены, а это то, что в первую очередь волнует людей, - подчеркнула первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова.

- Каждый пункт временного размещения в Самарской области курируют депутаты регионального парламента от фракции «Единая Россия». Они постоянно на связи, они знают о потребностях и нуждах людей, потерявших свой кров. Мы с коллегами постараемся окружить заботой и участием и вновь прибывших. Самое главное сейчас – индивидуальный подход, к каждой семье, к каждому человеку, - отметил заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.