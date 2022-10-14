Самарские проекты вошли в число лучших на демо-дне Сбера

В студии ГТРК «Самара» 11 октября прошёл региональный демо-день молодежных акселераторов Сбера, в рамках которого 14 стартап-команд Поволжья и Москвы презентовали собственные проекты членам жюри. Два проекта самарских школьников – «Re:plast» и «Net Junior» вошли в число лучших и теперь поборются за участие в суперфинале в Москве.

Всего в региональном демо-дне Сбера приняло участие 5 команд из Самары, 4 из которых представили школьные проекты и 1 проект по искусственному интеллекту (ИИ):

- Проект «Re:plast» – предлагает эффективное решение по использованию и переработке пластика после использования 3D-принтера. Самарская команда спроектировала установку, которая позволяет производить нити для 3D-печати из отходов после использования 3D-принтера или просто из пластиковой крошки. В случае с использованием отходов 3D-принтера получается безотходное производство, а при использовании пластиковой крошки расходы на нити резко снижаются. О проекте рассказал капитан школьной стартап-команды Абросимов Сергей.

- Проект «Net Junior» – платформа, которая помогает подросткам находить единомышленников, объединяться в команды и реализовывать собственные идеи до уровня стартапов в онлайн-режиме. Презентовал проект капитан школьной стартап-команды Пичулёв Максим.

- Проект «ScSv» – предлагает решение проблемы высокой стоимости серверов с хорошей производительностью. Представил проект капитан команды Алпатов Артём, который начал разрабатывать эту идею ещё в 11 классе, заканчивая обучение в Самарском лицее информационных технологий базовой школы Российской академии наук.

- Проект «Datasco» – платформа для отделов разработки и фрилансеров. Целью проекта является быстрый парсинг данных с сайтов с обходом блокировок. Проект презентовал участник школьного акселератора Сергей Кабиров.

- Проект «ИнфоПро» (ИИ) – направлен на решение проблемы снижения точности моделей оборудования, основанных на нормативно-технической документации, а также на обеспечение возможности быстрой актуализации моделей без привлечения инжиниринговых компаний и проведения испытаний. Проект представил капитан команды-разработчиков Тимофеев Дмитрий.

В завершении мероприятия все участники получили дипломы от председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко и сделали совместное фото.

Напомним, что сейчас открыт прием заявок на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года. Также стартовал приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Заявки принимаются до 13 ноября 2022 года. Участие в программах бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, их помогут найти в ходе обучения.