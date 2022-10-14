В Новокуйбышевске Самарской области заработал центр содействия мобилизованным и их семьям

Военнослужащим и их семьям оказывают поддержку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области работает центр содействия мобилизованным и их семьям. Горожане смогут получить консультации и помощь специалистов.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрий Азарова, в регионе регулярно проводят встречи с семьями военнослужащих. В центре содействия специалисты консультируют горожан в сферах образования, ЖКХ, здравоохранения. Также жители смогут решить социальные, финансовые и правовые вопросы. Помимо этого, на встрече можно задать вопросы главе города Сергею Маркову. Меры поддержки действуют на уровне региона, городской округ также окажет дополнительную помощь.

- Дети бойцов смогут бесплатно посещать кружки и секции. Для семей организуем бесплатное посещение театров, музеев, выставочного зала. Помогаем в трудоустройстве, получении пособий, в устройстве ребенка в детский сад или школу, в получении срочной социальной помощи, в решении других бытовых вопросов, - отметил глава города.

Также на встречу семьям военнослужащих идут городские предприниматели. Руководство «Волжских терм» организовало для родных бойцов бесплатное посещение. А клубы творчества подключились к изготовлению теплых вещей для военнослужащих.