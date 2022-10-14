В Самарской области инспекторы высадили из такси пассажира с наркотиками

Злоумышленник с незаконными веществами ехал в такси. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области дорожные полицейские остановили иномарку для проверки документов. Пассажир стал странно себя вести и что-то прятать под сидение.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы остановили автомобиль «Ford Focus» на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» поздней ночью. Водитель такси без проблем предоставил документы, но пассажир стал странно себя вести. Правоохранители решили досмотреть нервного самарца и обнаружили в его портфеле три полиэтиленовых пакета с незаконными веществами.

Для разбирательства задержанного направили в отдел полиции, а изъятое – в криминалистические отдел. Экспертиза доказала, что вещество является наркотиком «амфетамин». Злоумышленник признался, что купил наркотики в интернете для собственного употребления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.