В Самарской области из-за серьезной аварии с грузовиками затруднено движение по Обводному шоссе

По территории "разлетелся" медный кабель. Фото: "Главный по новостям"

В Самарской области очевидцы поделились кадрами серьезной аварии. На дорожном участке столкнулись большегрузы.

Судя по опубликованному видео, из-за происшествия движение по Обводному шоссе затруднено. Автор поста сообщает о возможном перекрытии дорожного участка, в районе поворота с трассы М-5 «Урал» в сторону Васильевки.

В результате столкновения из одного грузовика по территории «разлетелся» медный кабель. О пострадавших не сообщается. Редакция «КП-Самара» обратилась с запросом о получении информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства уточняются.