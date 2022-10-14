ВТБ в Самаре открыл первый офис нового формата

Благодаря «умным технологиям» его эффективность на 40% выше по сравнению с обычными точками обслуживания, а время ожидания сократилось на треть.Отделение находится в бизнес-центре Монте Роза в центре города на Московском шоссе, 4, К4.

«Умные точки продаж» ВТБ – часть новой стратегии офисной сети банка, направленной на персональное внимание и высокие стандарты клиентского сервиса.Отделения становятся центром финансовой экспертизы и услуг, в которых сотрудники выступают консультантами по всем банковским вопросам, а большинство потоковых операций автоматизированы и переведены в цифровую среду.

Новый смарт-офис открылся в современном бизнес-центре Монте Роза, расположенном в центральной части города на одной из главных магистралей Самары - Московском шоссе 4, К4. К преимуществам этой локации можно отнести большой пешеходный трафик, хорошую транспортную доступность, вместительную парковку.

В новом отделении на площади почти 500 кв.м. созданы уютные и комфортабельные рабочие зоны для сотрудников и клиентов банка. Обновленный дизайн - яркие цветовые решения, специальная мебель и предметы декора сразу настраивают на конструктивный диалог. В офисе нет стоек и постоянно закрепленных мест для сотрудников. Менеджеры с ноутбуками встречают посетителей на входе и приглашают в одну из удобных и свободных локаций. В случае необходимости в отделении предусмотрена закрытая переговорная комната. В зале размещена кофе-зона для клиентов, организован бесплатный доступ к сети Wi-Fi.

В офисе клиенты могут оформить все виды продуктов и услуг банка, включая ипотеку. Специалисты готовы проконсультировать посетителей по любым финансовым вопросам, в том числе помочь с подключением онлайн-сервисов банка. Здесь установлены система электронной очереди и четыре современных ресайклинговых банкомата, в которых можно проводить операции, используя QR-код. Все устройства самообслуживания доступны круглосуточно и находятся в зоне 24/7.

«Сегодня в регионе работает более 30 точек обслуживания клиентов ВТБ, и мы отмечаем, что физические отделения по-прежнему востребованы. Однако посетителям необходимы не операционные услуги, которые круглосуточно доступны в наших цифровых каналах, а консультационные. Внедряя новые технологии в работу сети отделений, мы меняем концепцию обслуживания и внутреннюю организацию пространства, повышая удобство обслуживания клиентов. Жители Самарской области в числе первых смогут оценить преимущества «умного офиса». Искренне рад, что наши ипотечные заемщики смогут проводить свои сделки в комфортных условиях», - прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Инновационный проект ВТБ получил высокую оценку профессионального сообщества. Банк стал призером премии POPAI RUSSIA AWARDS-2022 в номинации «Оформление торгового пространства.