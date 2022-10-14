Вузы Самарской области попали в рейтинг лучших учебных заведений России

Многие самарские учебные учреждения попали в рейтинг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 11 вузов попали в рейтинг самых лучший учебных заведений. Молодежное направление и крупнейшие платформы онлайн-рекрутинга страны поделились данными исследования.

По информации службы hh.ru, в пятерку лучших вузов страны вошли: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет «Синергия», СПБПУ И МГУ имени М.В. Ломоносова. Среди вузов 63 региона в рейтинг попали сразу 11 учебных заведений. Отмечают, что выше всех оказался СамГТУ – он занял 62 строчку. ТГУ – на 92 месте, Самарский университет – на 135, СГЭУ – на 141, Медицинский университет «Реавиз» - на 168, Университет «МИР» - на 193, СамГУПС – на 267, ПГУТИ – на 273, СамГМУ – на 336, ПВГУС – на 343, СГСПУ – на 364 месте.

Эксперты старались дать максимально объективную оценку положения учебных заведений. Помимо этого, оценили вклад университетов в создание квалифицированных трудовых мест.