Губернатор Самарской области Дмитрий Азарова поручил вернуть домой около 70 мобилизованных

В Самарской области пересмотрят решение о призыве тех, кому минобороны разрешило дать отсрочку

В Самарской области около 70 мобилизованных должны вернуть домой. Поручение пересмотреть решения о призыве дал губернатор Дмитрий Азаров. Поднять документы должны муниципальные призывные комиссии. Все дело в том, что недавно поступили новые указания Минобороны по предоставлению отсрочки. Она в частности касается граждан, которые воспитывают трех и более детей до 16 лет, имеют детей с паллиативным статусом, или троих детей, один из которых инвалид. Губернатор поручил рассмотреть вопрос об отмене призыва для таких граждан, если это случилось ранее.

- По данным областного военного комиссариата под эти категории подпадают 70 мобилизованных, - сообщили в правительстве.

Решение о пересмотре документов о призыве уже приняла региональная комиссия, теперь вопрос спустили к муниципальным комиссиям: они рассмотрят документы и должны будут обеспечить возврат таких граждан из частей.