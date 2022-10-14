В Самарской области новый резидент ТОР «Чапаевск» инвестирует в проект более 1 миллиарда рублей

Срок действия режима в ТОР «Чапаевск» продлевается до февраля 2031 года. Фото: минэкономразвития Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал про нового резидента территории опережающего развития «Чапаевск».

Благодаря новому проекту будет создан производственно-логистический терминал для хранения и складирования битумов, включая приемку, хранение и выгрузку.

— В проект инвестируют более 1 миллиарда рублей, 129 человек сможет трудоустроиться на новые рабочие места. Теперь осуществляют свою деятельность 21 резидент ТОР «Чапаевск», — сказал Дмитрий Богданов.

Общий объем инвестиций достигает 12,4 миллиарда рублей, а число создаваемых рабочих мест составит 4590 человек. Напомним, срок действия режима в ТОР «Чапаевск» продлевается до февраля 2031 года.

Это связано с тем, что в июле этого года было принято федеральное постановление о продлении в автоматическом режиме на два года срока существования ТОР в моногородах. Его приняли во многом благодаря инициативе правительства Самарской области.

— Компании, которые получили статус резидента во 2 или 3 год функционирования ТОР, смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на протяжении 10 лет. Это уравнивает их в правах с резидентами, получившими этот статус в первый год существования ТОР, — уточнил министр.