В Самаре директор цветочного магазина больше двух месяцев не платила зарплату сотрудникам

Сумма долга перед коллективом превысила 367 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить директора цветочного магазина. Женщину обвиняют в невыплате зарплат своим сотрудникам. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

– Следствие полагает, что обвиняемая допустила невыплату заработной платы шестерым сотрудникам организации за период с июня 2020 года по сентябрь 2022 года, – рассказали в региональном СУ СК.

Общий долг перед коллективом превысил 376 тысяч рублей. При этом деньги у организации были, однако они направлялись на увеличение сумм оборотного капитала и получения дохода от его использования.

В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В ближайшее время его рассмотрят в суде.