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Происшествия14 октября 2022 10:42

В Самаре директор цветочного магазина больше двух месяцев не платила зарплату сотрудникам

Обещанных денег не получили шесть человек
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сумма долга перед коллективом превысила 367 тысяч рублей.

Сумма долга перед коллективом превысила 367 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить директора цветочного магазина. Женщину обвиняют в невыплате зарплат своим сотрудникам. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

– Следствие полагает, что обвиняемая допустила невыплату заработной платы шестерым сотрудникам организации за период с июня 2020 года по сентябрь 2022 года, – рассказали в региональном СУ СК.

Общий долг перед коллективом превысил 376 тысяч рублей. При этом деньги у организации были, однако они направлялись на увеличение сумм оборотного капитала и получения дохода от его использования.

В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В ближайшее время его рассмотрят в суде.