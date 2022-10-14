В Самаре директор цветочного магазина больше двух месяцев не платила зарплату сотрудникам

Сумма долга перед коллективом превысила 367 тысяч рублей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре будут судить директора цветочного магазина. Женщину обвиняют в невыплате зарплат своим сотрудникам. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.
– Следствие полагает, что обвиняемая допустила невыплату заработной платы шестерым сотрудникам организации за период с июня 2020 года по сентябрь 2022 года, – рассказали в региональном СУ СК.
Общий долг перед коллективом превысил 376 тысяч рублей. При этом деньги у организации были, однако они направлялись на увеличение сумм оборотного капитала и получения дохода от его использования.
В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». В ближайшее время его рассмотрят в суде.