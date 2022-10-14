Под Самарой мужчина пытался задушить мать своей экс-сожительницы

Предотвратить убийство сумели прибывшие на место оперативники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом в Жигулевске Самарской области едва не произошла трагедия. 33-летний местный житель поссорился с матерью своей бывшей сожительницы и едва не придушил женщину. К счастью, на место вовремя прибыли полицейские. Подробности сообщили в СУ СК по региону.

Инцидент произошел 10 июля в квартире экс-сожительницы обвиняемого, расположенной на улице Морквашинской. Мужчина пришел к своей бывшей возлюбленной, однако здесь его встретила ее мать. Между ними произошла ссора, в результате чего незваный гость набросился на женщину.

– Обвиняемый нанес женщине не менее шести ударов в область жизненно важных органов, после чего, повалив ее на пол, попытался перекрыть ей доступ кислорода, – рассказали в региональном СУ СК.

Предотвратить убийство смогли сотрудники ГУ МВД по Самарской области – они оперативно прибыли на место происшествия и спасли женщину.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». В ближайшее время он отправится под суд.