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Общество14 октября 2022 11:15

В Самаре затраты на ремонт деформационных швов на путепроводе «Аврора» и Южном мосту взыщут с подрядчика

На качество ремонта жаловались многие жители региона
Ирина СИНЕГУБОВА
Все работы по ремонту Южного моста планируют завершить до 16 октября этого года.

Все работы по ремонту Южного моста планируют завершить до 16 октября этого года.

Фото: администрация Самары

Стало известно, что денежные средства, потраченные на ремонт деформационных швов на путепроводе «Аврора» и Южном мосту , взыщут с подрядчика-банкрота. Вчера, 13 октября, глава Самары Елена Лапушкина осмотрела ход ремонта.

— Работы выполняла в 2017 году организация ООО «ПСК Волга». Их гарантийный срок все еще действует, он истечет 31 октября этого года, — сообщает администрация Самары.

Качество сделанного ремонта не устроило автомобилистов. Многие жители региона жаловались на деформационные швы и недобросовестную работу подрядчика. Для исправления ситуации выбрана другая подрядная организация, так как предыдущая обанкротилась.

— Мы были вынуждены провести этот поддерживающий ремонт. Все затраты, которые несёт муниципалитет, будут взысканы с подрядчика в судебном порядке. Жалоб на этот мост действительно много. После того, как гарантийные обязательства закончатся, планируется сделать полный ремонт в следующем году, — сказала Елена Лапушкина.

Ремонтировать 20 деформационных швов на путепроводе «Аврора» и 18 на Южном мосту начали в ночь на 4 октября этого года, а закончили утром 10 октября. Помимо этого, делают аварийно-ямочный ремонт 300 кв. м дороги. Все работы по ремонту Южного моста планируют завершить до 16 октября этого года.

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