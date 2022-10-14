В Самаре затраты на ремонт деформационных швов на путепроводе «Аврора» и Южном мосту взыщут с подрядчика

Все работы по ремонту Южного моста планируют завершить до 16 октября этого года. Фото: администрация Самары

Стало известно, что денежные средства, потраченные на ремонт деформационных швов на путепроводе «Аврора» и Южном мосту , взыщут с подрядчика-банкрота. Вчера, 13 октября, глава Самары Елена Лапушкина осмотрела ход ремонта.

— Работы выполняла в 2017 году организация ООО «ПСК Волга». Их гарантийный срок все еще действует, он истечет 31 октября этого года, — сообщает администрация Самары.

Качество сделанного ремонта не устроило автомобилистов. Многие жители региона жаловались на деформационные швы и недобросовестную работу подрядчика. Для исправления ситуации выбрана другая подрядная организация, так как предыдущая обанкротилась.

— Мы были вынуждены провести этот поддерживающий ремонт. Все затраты, которые несёт муниципалитет, будут взысканы с подрядчика в судебном порядке. Жалоб на этот мост действительно много. После того, как гарантийные обязательства закончатся, планируется сделать полный ремонт в следующем году, — сказала Елена Лапушкина.

Ремонтировать 20 деформационных швов на путепроводе «Аврора» и 18 на Южном мосту начали в ночь на 4 октября этого года, а закончили утром 10 октября. Помимо этого, делают аварийно-ямочный ремонт 300 кв. м дороги. Все работы по ремонту Южного моста планируют завершить до 16 октября этого года.

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