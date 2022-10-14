По окончанию футбольного матча самарцев будут ждать дополнительные автобусы и трамваи у «Самара Арены»

Болельщиков будут ждать дополнительные трамваи № 11, № 12 и № 25. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 16 октября, к стадиону «Солидарность Самара Арена» пустят дополнительный общественный транспорт. Там в 15:00 начнется матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Сочи».

По окончанию игры на остановке «Самара Арена» болельщиков будут ждать трамваи № 11, № 12 и № 25. К остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» подадут дополнительные автобусы № 1, № 67, № 34 и № 41. Они последуют в сторону проспекта Кирова.

Помимо этого, на остановке «Улица Дальняя» жители региона смогут сесть в автобусы № 1 и № 67, которые довезут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.