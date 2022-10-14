Молодежь Поволжья презентовала свои стартапы на Демо-дне Сбера в Самарской области

Участие приняли 14 школьных и студенческих команд. Фото: пресс-служба Поволжского банка Сбербанка

Необычные мобильные приложения, нанороботы и удобные web-платформы. Эти и многие другие стартапы представили участники регионального демо-дня акселерационных программ Сбера по развитию предпринимательских талантов молодежи, который состоялся в Самаре.

Участие в нем приняли школьные и студенческие команды из регионов Поволжья и Москвы. Они представили 14 уникальных проектов, решающих конкретные проблемы в бизнесе.

– Благодаря акселераторам команды получают уникальную возможность разрабатывать актуальные проекты совместно с ведущими федеральными экспертами. Такие разработки имеют важную практическую ценность: воплощаясь в мощные стартапы, они дают толчок к развитию новых навыков и компетенций в родном регионе, – отметил министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

По итогам жюри определило шесть лучших проектов, в число которых вошли разработки самарских участников. Максим Пичулев из Самары представил проект «Net Junior». Это разработка web-платформы, на которой школьники смогут искать единомышленников для реализации стартапов. Его земляк Сергей Абросимов разработал проект «Re:plast» – устройство по переработке отходов 3D принтера.

Теперь самарцы поборются за победу в суперфинале, который состоится в Москве.