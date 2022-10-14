В Самаре провели ежедневный мониторинг цен на продукты в октябре 2022 года

Жителям рассказали, как сэкономить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают проводить ежедневные мониторинги цен на продовольственные товары. Местные жители смогут потратить в магазинах меньше.

По данным городской администрации, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 370 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Картофель за 20,49 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Подсолнечное масло за 73,99 рубля/литр в «Магните» Куйбышевского района. Молоко за 44,43 рубля/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальном сайте мэрии. Подобные проверки помогают составить представление о потребительской корзине.