В Самарскую область в выходные дни 15-16 октября 2022 года придут морозы до -2 градусов

Одновременно с холодами в регионе сохранятся осадки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные 15 и 16 октября жителей Самарской области ждут настоящие осенние холода. Столбик термометра местами опустится ниже нуля, а низкие температуры будут сопровождаться небольшими осадками.

– В ближайшие сутки в тыловой части уходящего на Северный Урал циклона еще сохранятся небольшие осадки. В воскресенье и в начале следующей недели свое влияние распространит Азорский антициклон. Ожидается спокойная погода с большим суточным ходом температуры воздуха, – рассказали в Приволжском УГМС.

В субботу, 15 октября, в ночное время столбик термометра опустится до 0…5 градусов. Днем будет немного теплее – до +10 градусов. При этом сохранится переменная облачность, ожидаются небольшие осадки.

В воскресенье, 16 октября, погода станет чуть суровее. Местами в регионе температура упадет до -2 градусов в ночное время. Днем воздух прогреется до +11 градусов, осадки уйдут. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.