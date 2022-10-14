В Самаре холодную воду отключат из-за плановых работ по нескольким адресам с 18 по 21 октября

Информация является предварительной и может быть скорректирована. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на следующей неделе запланированы плановые работы с кратковременным отключением водоснабжения. Холодной воды не будет с 18 по 21 октября, сообщает «РКС-Самара».

Так, 18 октября с 8:00 до 23:00 без водоснабжения останутся жители домов по ул. Урицкого, 1-6, 8, 10. В этот же день с 09:30 до 17:00 отключат на ул. Запорожская, 29, 31, 31а, 33, 35; ул. Дыбенко, 120а, 122, 124; ул. Г. Ратнера, 6а.

На следующий день, 19 октября, воды не будет с 09:30 до 12:30 на пр. Карла Маркса, 304, 306, 318, 318 А/Б/В. А с 10:00 до 16:00 придется потерпеть жителям на ул. Ленинградская, 27, 28, 32-34, 36-39, 42, 46, 48, 50, 54

В четверг, 20 октября, холодного водоснабжения лишатся с 09:00 до 21 октября 04:00 на ул. Ташкентская, 79а, 86, 88; ул. Алма-Атинская, 80, 82, 89а; ул. Мирная, 2, 3, 3а; ул. Карла Маркса, 447.

Помимо этого, 20 октября с 09:30 до 17:00 воды не будет на ул. Печерская, 38, 127, 129, 131, 135, 139, 143, 145, 147; ул. Советской Армии 74, в частном секторе по пер. Кабельный, ул. Черногорская.

Информация является предварительной. Точные данные можно узнать в районных администрациях.